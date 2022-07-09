В Кировске за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Города Мурманской области приняли на себя удар ливней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области не первый день хозяйничают сильные дожди. Кировск - один из городов, которые поливало особенно сильно.

- За ночь и утро 8 июля выпало 42 миллиметра осадков. Это половина месячной нормы!Наибольшее количество воды скопилось на Олимпийской, - сообщили в администрации Кировска.

Там пришлось устранять подтопление.

Данные по осадкам в других населенных пунктах выглядят скромнее, но и им досталось. Как сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+), в Полярном выпало 23 миллиметра, в Кандалакше - 21, в Мончегорск - 19, в Мурманске и Апатитах - 17.

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