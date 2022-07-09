Териберка осталась без света и воды

Из-за аварии Териберка осталась без света.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Териберка 8 июля осталась без части коммунальных благ.
В селе идет ремонт водопровода, поэтому с 9 утра пятницы отключили холодную воду, однако к планируемым 9 вечера подключить не смогли. Также вечером в Териберке случился блэкаут.
- В 19.14 поступило сообщение о полном отключении электроснабжения. По информации от диспетчера МРСК, из-за проведения земляных работ произошло намокание с последующим замыканием кабеля ЛЭП, что привело к аварийной ситуации на ТП-409, - сообщили в администрации Териберки.
На место выехала ремонтная бригада.
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