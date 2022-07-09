Центр или окраина? Специалисты рассказали, в каком округе Мурманска проще найти работу

Рекрутеры рассказали, где в Мурманской области проще найти работу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рекрутеры рассказали, где в Мурманской области проще найти работу. Рейтинг округов составили эксперты hh.ru.

Согласно исследованию, с начала лета работодатели Мурманска разместили почти пять тысяч объявлений о новых вакансиях. Это на 26% больше, чем весной. Больше всего предложений по работе - в Ленинском и Первомайском округах, меньше – в Октябрьском.

Требуются самые разные работники вплоть до узкоспециальных. Например, в Ленинском округе этим летом ищут сотрудников в компании в сфере ЖКХ, ретейлеров, логистики и транспорта, а также гостиничного бизнеса и общепита. В Первомайском округе чаще всего предлагают работу в сфере торговли, гостеприимства и маркетинга. А в Октябрьском округе – в сфере производства продуктов питания и услуг для бизнеса, а также в маркетинге и металлургии.

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