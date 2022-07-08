Дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать 11 дней из-за взрывов

Участок автодороги Мишуково-Снежногорск в районе 2+800 – 5+200 километры закроют для движения транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Участок автодороги Мишуково-Снежногорск в районе 2+800 – 5+200 километры закроют для движения транспорта.

– Ограничения вводятся с 17 часов 11 июля и продлятся до 18 часов 22 июля включительно, – сообщили в Мурманскавтодоре.

Причиной для введения ограничений послужили взрывные работы, которые проведут на комплексе перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru