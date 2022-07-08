Дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать 11 дней из-за взрывов

Участок автодороги Мишуково-Снежногорск в районе 2+800 – 5+200 километры закроют для движения транспорта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Участок автодороги Мишуково-Снежногорск в районе 2+800 – 5+200 километры закроют для движения транспорта.
– Ограничения вводятся с 17 часов 11 июля и продлятся до 18 часов 22 июля включительно, – сообщили в Мурманскавтодоре.
Причиной для введения ограничений послужили взрывные работы, которые проведут на комплексе перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.
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