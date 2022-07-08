Пришел увидеть дочь и заодно украл вещи. Житель Мурманска проведет два года в колонии

Во время судебного заседания мужчина признал вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 августа 2021 года житель Мурманска пришел навестить дочь. Встреча происходила в квартире бывшей жены северянина. Пообщавшись с девочкой, мужчина ушел. С собой он прихватил планшетный компьютер марки Samsung Galaxy Tab А7, которым пользовалась его дочь; мобильный телефон Iphone 7, пять тысяч рублей и ключи от квартиры, в которой жили его ребенок и экс-супруга.

Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу. Она попыталась уговорить экс-супруга вернуть технику. Но он игнорировал просьбы. Тогда северянка и сообщила о ней в полицию. Ущерб хозяйка оценила в 18 тысяч рублей.

- Как установили оперативники, телефон мужчина оставил себе для личного пользования, планшет сдал в скупку за 5000 рублей. Похищенные и вырученные деньги северянин потратил на продукты и алкоголь. На мужчину завели уголовное дело. Позже мать подсудимого, узнав о случившемся, купила внучке новый планшет, взамен украденного ее сыном, – сообщили в Ленинском суде Мурманска.

Во время судебного заседания мужчина признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

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