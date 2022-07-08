Тепло, но с дождями. Какая погода будет на выходных в Мурманской области

На выходных в Мурманской области будет дождливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара в Мурманской области сменилась дождя. В конце рабочей недели северян ожидаемо интересует, какая погода будет на выходных.

- 9-11 июля по Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 11 июля. Днем воздух прогреется 9 июля до +14+19°, 10 июля до +16+21°. 11 июля на большей части территории нашего региона температура воздуха существенно не изменится, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в Заполярье уже собирают морошку.

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