Ехать пришлось стоя. В мурманском троллейбусе произошел потоп [видео]

Жара в Мурманской области сменилась дождями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара в Мурманской области сменилась дождями. Как и обещали синоптики, во второй половине дня 8 июля Мурманск накрыло сильным дождем. В одном из троллейбусов в областном центре во время непогоды случился потоп.

- В салоне отовсюду текло, капало. Кондуктор с тряпкой бегает, не успевает вытирать сидения. В троллейбусе все пассажиры ехали стоя, хотя свободных мест было много, - рассказал читатель "КП"-Мурманск".

В одном из троллейбусов в областном центре во время непогоды случился потоп. Фото: Олег РЫБОВ

Напомним: автопарк в регионе обновляют. В Мурманскую область уже поставили 135 автобусов и троллейбусов под брендом "ТранспортСевера".

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