Клещи чаще всего кусают жителей Мурманской области в Карелии

Чаще всего северян клещи кусают в Карелии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Клещи в Мурманской области не водятся. Но северяне страдают от их укусов в других регионах. Как сообщает Роспотребнадзор Мурманской области, чаще всего наши земляки встречают кровопийц в Карелии - уже 6 укусов за этот сезон.

- На прошедшей неделе зарегистрировано 3 обращения жителей области в связи с присасыванием клещей. За весь период мониторирования ситуации в медицинские организации области обратились 18 человек, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним: опасны для северян также и другие регионы.

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