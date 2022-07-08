В реанимацию Апатитско-Кировской больницы попал получивший удар током мужчина

Мужчина находится в реанимации. Фото: Александр БОЙКО

В реанимацию Апатитско-Кировской центральной городской больницы попал мужчина, получивший удар током.

- Бригада скорой помощи доставила одной из энергокомпаний, получившего серьезную производственную травму на подстанции в районе апатитского радиозавода, - пишет "ХибИнформБюро".

У мужчины диагностировали ожоги 30% тела, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Лечение планируют продолжить в Мурманске.

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