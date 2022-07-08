9 июля запись к врачам через Интернет в Мурманской области может быть недоступна

Запись к врачам через сеть может быть недоступна 9 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

9 июля в работе электронных сервисов и регистратур медучреждений Мурманской области могут быть сбои. Об этом мурманчан предупредили в региональном минздраве.

Как сообщили в ведомстве, с 8.30 до 20.00 в будет недоступна запись к врачам через порталы reg.polarmed.ru и gosuslugi.ru. Помимо этого могут наблюдаться сбои и в работе телефонов медицинских учреждений.

– Сбои в работе и неудобства вызванные ими, связаны с проведением плановых технических работ на серверах медицинского информационно-аналитического центра Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина, – заявили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

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