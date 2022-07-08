После массовой драки в Ковдоре создали рабочую с группу с сотрудниками ФСБ, полиции, прокуратуры

В массовой драке пострадали четыре человека. Фото: vk.com/murmanskgroup

На этой неделе в Ковдоре произошла массовая драка с четырьмя пострадавшими. По предварительной версии, она началась после того, как в местное кафе "Айсун" не пустили посетителя с несовершеннолетней спутницей.

Трое участников драки от 19 лет до 32 года заключены под стражу. Расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство".

- Для установления всех обстоятельств произошедших событий, создана рабочая группа из числа сотрудников УМВД, УФСБ и прокуратуры области. Активное участие в работе группы также принимает правительство региона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

На следующую ночь после беспорядков ковдорчане снова вышли на улицы города, однако устроить погром или драку не успели - порядок навели правоохранительные органы.

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