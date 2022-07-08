УМВД опубликовало видео задержания мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске

Мужчину задержали на улице. Фото: скриншот видео МВД

8 июля стало известно о задержании 52-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске. Тело ребенка 1 июля нашла в квартире его мама, когда вернулась с работы.

- В рамках тесной работы региональных полицейских, сотрудников ГУУР МВД России, криминалистов и следователей СУ СК России по Мурманской области, а также экспертов ЭКЦ УМВД России по Мурманской области была установлена причастность местного жителя к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц Мончегорска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Решается вопрос о заключении северянина под стражу.

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