На автоподъезде к Североморску KIA улетела в кювет, пострадали два человека

ДТП произошло на пятом километре автоподъезда к Североморску. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около 10 утра 8 июля на пятом километре автоподъезда к Североморску случилась авария с участием одной машины. Водитель KIA во время сильного дождя не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения.

- В автомобиле находились 4 человека. Водитель и один из пассажиров не пострадали, второй пассажир 2020 года рождения обслужен в медицинском учреждении амбулаторно, третий пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в районе Полярных Зорь днем 2 июля произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик Scania и Mitsubishi.

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