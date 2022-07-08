«Горящие путевки» еще выгодны? Эксперты рассказали жителям Мурманской области, куда ехать и за сколько брать путевки

Лето в самом разгаре, а вопрос, где же отдыхать, для многих северян все еще стоит остро. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лето в самом разгаре, а вопрос, где же отдыхать, для многих северян все еще стоит остро. Эксперты рассказали, выгодны ли в новых обстоятельствах «горящие путевки» и куда лететь.

– Важно понимать, чем ближе к дате вылета, тем путевка будет стоить дороже. Понятие «горящих путевок» осталось для России в прошлом. К «удобной» дате вылета вариантов, как правило, подходит мало, часто они уже просто забронированы. Да и авиабилеты на стыковочные рейсы в таком случае подобрать тяжело», - рассказала «АиФ-Мурманск» менеджер туристического агентства в Мурманске Вера Осадчая.

Самые перспективные страны для северян на данный момент - Египет, Турция, ОАЭ, хотя в Эмиратах сейчас не сезон. Самые дешевые путевки сейчас - турецкие, до Турции и Египта есть прямые самолеты, правда, не из Мурманска. Но так как это иностранные чартеры, билеты подорожали.

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