В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 8 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+5, всего 66426). Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 8 июля 2022 года, за последние сутки 8 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+5, всего 66426).

Умерли с марта 2020 года 3 334 человека (+0 за сутки). Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватил 135 015 жителей Заполярья.

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