В Снежногорске горела жилая квартира на улице Победы

Днем 7 июля в Снежногорске горела жилая квартира в доме на улице Победы. Фото: Специальное управление ФПС №48 МЧС России

Днем 7 июля в Снежногорске горела жилая квартира в доме на улице Победы. Сообщение о возгорании по системе «112» поступила в 13.33, огонь увидели с балкона.

Сообщение о возгорании по системе «112» поступила в 13.33, огонь увидели с балкона. Фото: Специальное управление ФПС №48 МЧС России

– В 13.38 пожар был локализован, спустя минуту - ликвидирован. К тушению привлекались две единицы техники специальных пожарно-спасательных частей №4 и №8 Специального управления ФПС №48 МЧС России. Работало 1 звено ГДЗС, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Огонь успел уничтожить дверь балкона, перегородку и вещи, площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Фото: Специальное управление ФПС №48 МЧС России

Огонь успел уничтожить дверь балкона, перегородку и вещи, площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

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