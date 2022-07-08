На смену жаре - ливни. В Мурманске резко ухудшится погода

В ближайшие дни погода будет не самая приятная. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара, от которой изнывали многие северяне, покинула Кольский полуостров, и в ближайшие дни погода будет не самая приятная.

– По данным Мурманского УГМС, во второй половине дня 8 июля в Мурманске ожидается сильный дождь, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: синоптики обещали Заполярью в ближайшие дни не выше +18.

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