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Происшествия8 июля 2022 8:49

Насильника и убийцу 8-летнего мальчика из Мончегорска до сих пор не задержали

Следователи проверяют тех, кто может быть причастен к страшному преступлению
Есения ДОБРОНРАВОВА
Следователи продолжают проверять тех, кто может быть причастен к страшному преступлению.

Следователи продолжают проверять тех, кто может быть причастен к страшному преступлению.

Фото: Олег ФИЛОНОК

1 июля в Мончегорске произошло страшное преступление. Местная жительница, вернувшись с работы, нашла в ванне тело 8-летнего сына с признаками насилия, в том числе сексуального.

Было возбуждено уголовное дело, расследование находится на личном контроле главного следователя России Александра Бастрыкина.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск» в правоохранительных органах, убийцу мальчика еще не задержали, но подозреваемые есть. Следователи продолжают проверять тех, кто может быть причастен к страшному преступлению.

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