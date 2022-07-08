В Мурманске продавали зараженную бурой гнилью черешню из Азербайджана

Гниль часто поражает косточковые культуры от сливы до вишни, иногда груши и яблоки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На складах частных предпринимателей в Мурманске проверяющие обнаружили черешню, зараженную бурой монилиозной гнилью - опасным грибковым заболеванием. Всего изъять пришлось 40 килограммов ягод, прибывших из Азербайджана.

Гниль часто поражает косточковые культуры от сливы до вишни, иногда груши и яблоки.

– При благоприятных погодных условиях болезнь стремительно распространяется. Проливные дожди в период цветения, дневная температура воздуха от 20 до 25 °С, а также пониженные ночные температуры – идеальные условия для распространения патогена.

Особенностью данного патогена является довольно продолжительная латентная форма инфекции в плодах, при которой отсутствуют видимые симптомы поражения, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним: в Мурманской области уже начали собирать морошку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Севморпути из Мурманска отправилась первая партия краба. Товар везут в Тихоокеанский регион (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru