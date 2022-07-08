В Мурманске продавали зараженную бурой гнилью черешню из Азербайджана

Гниль часто поражает косточковые культуры от сливы до вишни, иногда груши и яблоки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На складах частных предпринимателей в Мурманске проверяющие обнаружили черешню, зараженную бурой монилиозной гнилью - опасным грибковым заболеванием. Всего изъять пришлось 40 килограммов ягод, прибывших из Азербайджана.
Гниль часто поражает косточковые культуры от сливы до вишни, иногда груши и яблоки.
– При благоприятных погодных условиях болезнь стремительно распространяется. Проливные дожди в период цветения, дневная температура воздуха от 20 до 25 °С, а также пониженные ночные температуры – идеальные условия для распространения патогена.
Особенностью данного патогена является довольно продолжительная латентная форма инфекции в плодах, при которой отсутствуют видимые симптомы поражения, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним: в Мурманской области уже начали собирать морошку.
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