Стадион Профсоюзов в Мурманске реконструируют в рамках концессионного соглашения

Правительство Мурманской области планирует восстановить стадион Профсоюзов, который находиться не в лучшем своем состоянии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области планирует восстановить стадион Профсоюзов, который находится не в лучшем своем состоянии.

Напомним: в 2020 году собственник - облсовпроф Мурманской области - выставил объект на продажу за 150 миллионов рублей, но за два года не смог его продать. В правительстве региона отметили, что взяли ситуацию на контроль, чтобы сохранить важный для горожан стадион.

– Предполагается, что реализация мероприятий, предусмотренных адресной программой по сносу, реконструкции объектов капитального строительства «Модернизация Центрального стадиона профсоюзов» на 2023-2026 годы будет осуществляться в рамках концессионного соглашения за счет заемных средств концессионера (банковского кредита), а не за счет бюджетных средств, - сообщили в министерстве градостроительства Мурманской области.

Стоимость работ оценивается в 8 миллиардов рублей.

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