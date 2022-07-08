Бил ногами, монтировкой и ножом. Пенсионер из Снежногорска жестоко убил свою знакомую

Мужчина добивал знакомую монтировкой. Фото: СКР по Мурманской области

До 15 лет лишения свободы грозит 60-летнему жителю Снежногорска, которого обвиняют в убийстве 58-летней знакомой. Трагедия произошла в ночь на 22 апреля в квартире на улице Павла Стеблина, где пара выпивала и поссорилась.

- Мужчина нанес потерпевшей не менее 17 ударов руками и ногами в голову, шею и по конечностям, не менее 2 раз ударил головой о стену. После этого порядка трех раз ударил монтировкой и не менее 11 раз кухонным ножом в голову, шею, по туловищу и конечностям. Женщина скончалась на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что знакомая оскорбила его. Сейчас северянин заключен под стражу.

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