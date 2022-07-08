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Дом. Семья8 июля 2022 6:18

Жительница Мончегорска рассказала, что встретила аиста в городе

Птицу заметили у гаражей
Есения ДОБРОНРАВОВА
Аиста заметили у гаражей. Фото: Тамара Авдеева

Аиста заметили у гаражей. Фото: Тамара Авдеева

Жительница Мончегорска Тамара Авдеева рассказала, что встретила в городе аиста.

- Я с уверенностью могу говорить, что увидела все в этой жизни, - цитирует северянку паблик "Мурманск" (18+).

Однако многие жители Заполярья усомнились в достоверности фотографий, особенно заметив тополя на снимках и оценив размер деревьев.

При этом аисты в Мурманскую область прилетают, хоть и являются редкими гостями. Напомним: в 2020-м году аиста ловили на мусорном полигоне под Мурманском.

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