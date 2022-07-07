В Мурманской области ожидаются грозы и дожди

8 июля в Мурманской области немного похолодает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 июля в Мурманской области немного похолодает. Местами пройдут грозы и дожди.

- В ближайшие дни ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров и далее в Баренцево море. Будет облачная погода, пройдет дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, днем на севере области северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также в регионе сохраняется 5 региональный класс пожарной опасности.

Напомним: в Мурманске спустя пять дней нашли выпорхнувшего в окно попугайчика. Птица пролетела около километра и села на плечо прохожим.

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