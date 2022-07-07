В Мурманске автомобилист получил сотрясение мозга после ссоры с другим водителем

Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу с ушибленной раной головы, а также сотрясением головного мозга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле прошлого года два водителя не поделили многополосную дорогу в Мурманске, при этом один из них на протяжении нескольких километров создавал препятствия другому. Конфликт закончился плачевно.

- Управлявший внедорожником мурманчанин погнался за вторым водителем. Когда они вышли из машины, мужчина схватил с земли деревянную палку и ударил ей по голове потерпевшего, который угрозы не представлял, физическую силу не применял, - сообщили в пресс-службе Первомайского суда Мурманска.

Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу с ушибленной раной головы, а также сотрясением головного мозга.

В суде злоумышленник вину признал и указал, что мог избежать ссоры, однако не сдержал эмоции. Он извинился перед водителем и частично возместил причиненный моральный вред.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 2 статьи 112 УК РФ. Ему назначили условный срок. Также в течение года ему запрещено менять место жительства и место работы без уведомления контролирующего органа, покидать дом ночью.

Однако адвокат подсудимого с выводами суда не согласился и подал на приговор апелляционную жалобу, доводы которой оценит Мурманский областной суд.

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