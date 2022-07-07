Реконструкция стадиона профсоюзов в Мурманске может обойтись в 8 миллиардов рублей

Планируется, что модернизация будет осуществляться за счет заемных средств, а не бюджетных. Фото: миград Мурманской области

На портале открытого электронного региона Мурманской области появился проект постановления об утверждении адресной программы по модернизации Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске.

Согласно проекту, снос и реконструкция стадиона предусмотрена на 2023-2026 годы. Объем финансирования - 8 миллиардов рублей. Планируется, что модернизация будет осуществляться за счет заемных средств, а не бюджетных. Отмечается, что будет построен многофункциональный спортивный объект.

Документ будет на обсуждении до 14 июля.

Напомним: стадион, который давно требует обновления, хотели перевести в областную собственность, но собственники не согласились.

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