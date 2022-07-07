«Жеребцы недружелюбно относятся». В Кузомени ветеринары осмотрели новорожденную кобылку

Сразу после рождения на теле новорожденной обнаружили раны. Фото: vk.com/mustangipomory

Недавно в диком табуне Кузомени случилось пополнение: кобыла Снежка родила девочку. Помимо Снежки и малышки других кобыл нет.

Однако сразу после рождения на теле новорожденной обнаружили раны, из-за чего в Кузомень пришлось ехать ветеринарам из Мурманска.

– Они нас успокоили, сказав, что раны хорошо заживают, вмешательство не требуется. Очень хороший иммунитет впитывается с молоком матери. Кобылка активна, молоко кушает с аппетитом, немного прихрамывает, но это не страшно, дело времени. Опасность одна - жеребцы очень недружелюбно относятся к жеребенку Северу и к малышке, будем наблюдать и надеяться, что будет все хорошо, - рассказала семья Чуниных, которая присматривает за табуном.

Жеребец Север появился у Снежки в прошлом году, до этого она теряла малышей.

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