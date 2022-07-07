50-летняя жительница Мурманска взяла кредит и перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

50-летняя мурманчанка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Тот и сообщил, что на имя северянки кто-то оформил кредит в другом регионе.

- Абонент сообщил, что банку показалась подозрительной данная операция и ее якобы успели заблокировать. Затем мужчина рассказал, что служба безопасности банка занимается расследованием сложившейся ситуации и ищет того, кто распространяет конфиденциальную информацию посторонним. Чтобы быстрее найти виновника, нужна помощь северянки, так как кредит оформлен на ее имя. Женщине предложили самой взять в банке кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Женщина отметила, что знала о подобных схемах обмана из СМИ, но не сопоставила их с происходящим. В общем счете она лишилась 1,7 миллиона рублей, взятых в кредит.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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