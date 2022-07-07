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Происшествия7 июля 2022 11:53

50-летняя жительница Мурманска взяла кредит и перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

Женщине посоветовали положить деньги на "безопасный" счет
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

50-летняя мурманчанка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Тот и сообщил, что на имя северянки кто-то оформил кредит в другом регионе.

- Абонент сообщил, что банку показалась подозрительной данная операция и ее якобы успели заблокировать. Затем мужчина рассказал, что служба безопасности банка занимается расследованием сложившейся ситуации и ищет того, кто распространяет конфиденциальную информацию посторонним. Чтобы быстрее найти виновника, нужна помощь северянки, так как кредит оформлен на ее имя. Женщине предложили самой взять в банке кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Женщина отметила, что знала о подобных схемах обмана из СМИ, но не сопоставила их с происходящим. В общем счете она лишилась 1,7 миллиона рублей, взятых в кредит.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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