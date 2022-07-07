Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Следственный комитет России поддержал данную инициативу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственная Дума РФ приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи.

Как указано в его тексте, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе.

Следственный комитет России поддержал данную инициативу.

- Необходимо отметить, что СК России давно выступает за создание единой молодежной организации, целью которой являлось бы воспитание молодого поколения, формирование у него духовно-нравственных ценностей. Важность воспитательного процесса никогда не вызывала сомнений, поэтому в ведомственных образовательных организациях обучение построено с учетом формирования морально-нравственных ориентиров и чувства патриотизма, - сообщили в Telagram-канале Следственного комитета РФ.

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