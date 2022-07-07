В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 11 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+7, всего 66421). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 7 июля 2022 года, за последние сутки 11 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+7, всего 66421).

Умерли с марта 2020 года 3 334 человека (+1 за сутки). Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватил 135 007 жителей Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru