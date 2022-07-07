В Мурманске с собаками ищут не вернувшегося после купания мужчину

Сейчас поиск на природе временно приостановлен, но идут работы в городе. Фото: vk.com/severspas51

С 1 июля в Мурманске ищут 34-летнего Евгения Степанова. В тот день мужчина ушел купаться на озеро Малое и пропал.

- За двое суток поисков были зафиксированы треки, общей протяженностью 26 752 метра (не считая расстояния закрытия слепых зон и свободной работы собак). Были найдены вещи, принадлежащие пропавшему, - сообщили в поисково-спасательном отряде «СеверСпас».

Сейчас поиск на природе временно приостановлен, но идут работы в городе. Волонтеры привлекли обученных собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru