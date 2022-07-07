В трех образовательных учреждениях Терского района выявили нарушения при организации питания детей

По результатам проверки в адрес трех руководителей образовательных организаций внесли представления.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Нарушения при организации питания детей выявили во время прокурорской проверки в трех образовательных учреждениях Терского района.
– Нарушения касались несвоевременного погашения сопроводительных документов на продукты питания животного происхождения и хранения такой продукции без маркировки, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.
По результатам проверки в адрес трех руководителей образовательных организаций внесли представления. Нарушения уже устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также региональным Россельхознадзором двух должностных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Им назначили административные штрафы в 10 тысяч рублей. Двум юрлицам вынесли предупреждение.
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