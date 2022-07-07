Сослались на забывчивость. В Мурманск ввезли незадекларированные 103 блока сигарет и 37 литров алкоголя

В отношении членов экипажа возбуждены административные дела. Фото: Мурманская таможня

На морском судне, которое прибыло в порт Мурманск, обнаружили товары, не предъявленные таможенному контролю и не заявленные в декларациях.

- В каюте одного члена экипажа нашли 89 блоков сигарет и 6,5 литров алкогольной продукции (виски, коньяк, вино) различных марок. В каюте другого члена экипажа обнаружили 10 литров пива, в каюте третьего - 21 литр пива, и в каюте еще одного члена экипажа 14 блоков сигарет - уточняет Сергей Матеров, начальник таможенного поста Морской порт Мурманск.

Всего на борту оказалось 103 блока сигарет и 37 литров алкогольной продукции, не задекларированных в установленном порядке. Все члены экипажа сослались на забывчивость, объясняя причину не декларирования товаров.

Мурманской таможней в отношении россиян возбуждены административные дела по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП РФ.

Сигареты «Marlboro», «LM», «Rothmans», «Максим», алкогольная продукция марок «Red Label Johnnie Walker», «Remy Martin», «Faroe Agency P/F» и пиво марки «Brewer With Honour Trophy Premium Lager» изъяли как предметы административного нарушения, проводится проверка.

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