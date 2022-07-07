В Мурманске на День рыбака выступит певица Света и DJ Решетников

Праздник развернется 10 июля в центре города. Фото: Олег ФИЛОНОК

Для мурманчан подготовили концертно-развлекательную программу в честь Дня рыбака. Праздник развернется 10 июля в центре города.

Так, в 15.00 в Мурманске на площади Пять Углов выступит певица Света и DJ Решетников, а также творческие коллективы Заполярья.

С 11.00 на улице Воровского будут работать фудтраки ярмарки "Наша рыба".

В 12.00 праздник для юных северян начнется в детском городке "Сказка" на проспекте Героев-североморцев.

Напомним: на День металлурга в Мончегорске выступят NILETTO и IOWA. Они станут главными приглашенными звездами праздника.

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