В Мончегорске возбудили уголовное дело после подделки протокола собрания собственников

Расследование находится под надзором прокуратуры.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мончегорске общее собрание собственников помещений одного из многоквартирных домов провели с существенными нарушениями требований закона. Участники использовали заведомо подложные документы.
- Прокуратура города направила в полицию материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, так как в действиях неустановленного лица усматривается подделка официального документа, - сообщили в ведомстве.
Органом дознания ОМВД России по Мончегорску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Расследование находится под надзором прокуратуры.
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