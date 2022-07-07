В Мончегорске возбудили уголовное дело после подделки протокола собрания собственников

Расследование находится под надзором прокуратуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мончегорске общее собрание собственников помещений одного из многоквартирных домов провели с существенными нарушениями требований закона. Участники использовали заведомо подложные документы.

- Прокуратура города направила в полицию материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, так как в действиях неустановленного лица усматривается подделка официального документа, - сообщили в ведомстве.

Органом дознания ОМВД России по Мончегорску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Расследование находится под надзором прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru