В Североморске пьяный мужчина задушил своего мопса поводком

О жестокой расправе с животным рассказали очевидцы в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североморске хозяин жестоко расправился со своей собакой. О случившемся рассказали очевидцы.

- Увидела в городе ужасающую картину: пьяный мужчина удушил на поводке мопса. У животного была кличка была то ли Марик, то Нари. До сих пор эта картина в голове, как можно так обращаться со своей кровинкой... - написала Юлия Избаш в паблике "Североморск Онлайн" (18+).

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним: в Зверосовхозе в мусорном мешке выкинули живую собаку. У бедолаги деформирована передняя лапа.

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