В Мурманске задержали размахивавшего руками мужчину

В отделе полиции в отношении мужчины составили административный протокол. Фото: Росгвардия

В Мурманске задержали 28-летнего мужчину, который беспокойно вел себя на улице. Его заметил экипаж вневедомственной охраны у дома №24 на улице Академика Книповича: северянин размахивал руками и громко матерился.

- Росгвардейцы уточнили не требуется ли гражданину помощь, на что последний начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предупредили дебошира, что к нему в соответствие с законодательством будет применена физическая сила и потребовали прекратить нарушать общественный порядок, однако последний на замечания не реагировал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Мурманской области.

В отделе полиции в отношении мужчины составили административный протокол.

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