В Мурманской области изменились правила посещения приютов для бездомных животных

В Мурманской области изменились правила посещения приютов для животных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области изменились правила посещения приютов для животных.

- Волонтеры, владельцы потерявшихся животных или лица, уполномоченные владельцами таких животных, а также граждане имеют право посещать приюты вне зависимости от формы собственности, - говорится в постановлении правительства Мурманской области.

Главное правило - соблюдать график работы учреждения, также посетителей не пустят в дни дезинфекции и санитарной обработки. Тем, кто ищет пропавших собак или кошек, разрешат осматривать вольеры в поиске своего питомца.

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