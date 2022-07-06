Вода в водоемах Мурманской области прогрелась до +22. Но это ничего не значит

Купаться в реках и озерах Кольского полуострова - плохая идея. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара постепенно отступает от Мурманской области, но за те дни, что столбик термометра уверенно стремился к +30 и даже преодолевал эту отметку, вода в водоемах Мурманской области успела прогреться.

- Третий день подряд температура воды на гидропосте в районе Выходного +22. Температура воздуха сейчас +20, - сообщил 6 июля паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Правда, вода обычно прогревается, как море, только у поверхности. Ближе ко дну она уже ледяная, особенно на глубине. Это, а также подводные ключи и сильные течения могут привести к плачевным последствиям: судорогам, спазмам, проблемам с сердцем. Так что купаться в реках и озерах Кольского полуострова - плохая идея.

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