Лось отлетел от удара, как тряпичная кукла. В ГИБДД Мурманской области рассказали правду о ДТП с сохатым [видео]

В УГИБДД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что на самом деле оно случилось в Удмуртии. Фото: Скриншот видео

В заполярных Telegram-каналах и пабликах стало распространяться видео ДТП с лосем. Очевидцы успели снять, как сохатый выбегает из лесополосы на проезжую часть, то ли поскальзывается, то ли запинается и падает прямо перед машиной.

Водитель не успевает затормозить, и лось отлетает от удара, как тряпичная кукла. В подписи к видео сообщалось, что произошла авария под Кандалакшей.

Однако в УГИБДД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что на самом деле оно случилось в Удмуртии.

Напомним: в Апатитах на улице Козлова нашли мертвого лосенка. Тело отправили на экспертизу.

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