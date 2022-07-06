7 июля в Мурманской области пройдут грозы, воздух прогреется до +22

7 июля регион будет находится в поле пониженного атмосферного давления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется теплая погода с небольшими дождями. 7 июля регион будет находится в поле пониженного атмосферного давления.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем +17+22 градуса, - сообщили в мурманском гидрометценре.

8-9 июля ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров и далее в Баренцево море. В Заполярье пройдет дождь, наиболее интенсивный днем 8 июля, преобладающая температура воздуха днем составит +15+20.

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