В Мончегорске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Юрьев

"КП"-Мурманск" приносит соболезнования родным и близким Алексея Даниловича. Фото: Администрация города Мончегорска

В Мончегорске на 98-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды Алексей Данилович Юрьев. Печальные новости сообщили в администрации города.

Алексей Данилович родился в Архангельской области. Когда началась война, 16-летнего Алексея, как и других его сверстников, мобилизовали на оборонительные работы. В 1943 году его призвали в армию. В Архангельске он прошел Курс молодого бойца и до конца войны служил в Северодвинске, где и встретил Победу.

Вскоре северянина направили в Мурманск, а потом в Никель, на финско-норвежскую границу, разминировать противопехотные минные поля. В 1947 году его перевели служить в Мончегорск, командиром отделения роты автоматчиков, потом он был назначен командиром комендантского взвода.

В 1949 году в Мончегорске он познакомился с будущей женой Ниной, с которой через год они создали семью. После армии Алексей работал завхозом, рабочим по обслуживанию здания в администрации города Мончегорска, и лишь в 80 лет ушел на заслуженный отдых. В 2017 году награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Мончегорском».

- Алексей Данилович был простым человеком, искренне верил в добро, был очень тактичным, любил общаться с молодежью. Многие знали его как автора проникновенных стихов о Мончегорске, о жизни. Казалось бы, только в понедельник он говорил напутственные слова мончегорским призывникам, и вот, сегодня его не стало… Его уход из жизни невосполнимая утрата для многих, мы будем помнить его с теплотой и благодарностью, - отметили в мэрии.

"КП"-Мурманск" приносит соболезнования родным и близким Алексея Даниловича.

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