В 19 домах Мурманска завершился капремонт

На 19 объектах на сегодняшний день работы завершены. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске проверили качество капремонта, сделанного в трех многоквартирных домах. Качество и ход работ оценили министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова и гендиректор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

– Благодаря комплексному капремонту дому №4 в переулке Арктическом будет подарена вторая жизнь. С таким предложением обратилась местная жительница, попавшая на прием к губернатору. Предложение было поддержано. На сегодняшний день подрядчик уже укрепил фундамент здания, сейчас активно работают на кровле и фасаде. Капремонт должен завершиться до конца сентября. Жители только рады, что их дом приводят в порядок, – отметила Алена Кузнецова.

Ремонт фасада, подвала и фундамента подрядчик сейчас ведет и в двух домах по адресу №6/1 и 6/2 на улице Олега Кошевого. По словам Юлии Барсуковой, работы ведутся интенсивно. Сейчас на объектах утепляют межпанельные швы, проводят гидроизоляцию подвала и фундамента, выравнивают полы и ремонтируют входную группу. В последнем доме подрядчик капитально ремонтирует крышу. Работы на обоих домах будут завершены в августе.

Всего в этом году в Мурманске планируется капитально отремонтировать 199 многоквартирных домов. На 19 объектах на сегодняшний день работы завершены.

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