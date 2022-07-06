В Апатитах на улице Козлова нашли мертвого лосенка

В пресс-службе УГИБДД по Мурманской области "КП"-Мурманск" уточнили, что аварии с лосенком в этом районе зарегистрировано не было. Фото: Павел КЛОКОВ

4 июля в Апатитах на улице Козлова местный житель обнаружил мертвого лосенка, которого, возможно, сбили на дороге.

Отдел государственного охотнадзора забрал тушу для экспертизы, сообщает администрация Апатитов. Северян просят быть внимательными на дорогах.

- Очень часто дороги в лесу пересекают пути миграции диких зверей. С мая по июль, когда у лосей появляется новое потомство, прошлогодних телят отгоняют во взрослую, новую жизнь. В поисках нового места жительства лоси могут выбегать на дорогу. Соблюдайте скоростной режим на трассах, расположенных рядом с лесом! - отмечают в мэрии.

В пресс-службе УГИБДД по Мурманской области "КП"-Мурманск" уточнили, что аварии с лосенком в этом районе зарегистрировано не было.

Напомним: рыбаки сообщают о 5-8 медведях, которых можно встретить под Мурмашами.

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