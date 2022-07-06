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Здоровье6 июля 2022 11:31

За сутки в Мурманской области от коронавируса умер один человек

Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 3 333 человек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За последний день выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

За последний день выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 июля 2022 года составляет 3 333 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье умер один человек.

Мурманская область остается на пятом месте по смертности от ковида. В Заполярье приходится 441 умерший на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 134 996 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск

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