В Мурманске замеченная на улице Достоевского змея сбежала от хозяев

На днях в Мурманске на улице Достоевского встретили змею. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На днях в Мурманске на улице Достоевского встретили змею. Северяне стали гадать - гадюка ли это или питомец, который сбежал от хозяев?

Как рассказал эксперт, скорее всего верный второй вариант.

- Вполне возможно, змея с улицы Достоевского привезена с юга. Судя по фото это однозначно не маисовый полоз, как утверждают некоторые мурманчане, - сообщил «АиФ-Мурманск» исполняющий обязанности директора Кандалакшского заповедника Виктор Петров.

Руководитель отметил, что в Заполярье змеи были всегда и чаще встречаются за пределами города. Однако в теплое время пресмыкающиеся становятся более активными.

Напомним: к жительнице Апатитов гадюка заползла на дачу. Змею заметили в укромном месте.

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