В Кандалакше 8 июля откроют памятник Петру и Февронии

На памятник совместными усилиями удалось собрать 3,5 миллиона рублей. Фото: vk.com/slovokanda

В Кандалакше в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, откроют памятник святым Петру и Февронии. Он уже в пути!

Также в этот день в город приедет автор памятника - заслуженный художник и скульптор России Сергей Исаков. Всех желающих приглашают на светлый праздник.

- 8 июля состоится Божественная Литургия в 9.00 в Храме Петра и Февронии. Затем, в 13.00, пройдет концерт рядом с храмом, и, конечно же, освящение нашего памятника. Богослужение будет возглавлять Митрополит мурманский и Мончегорский Митрофан. На празднике мы угостим вас и кашей и нашим хлебом! - пишут в группе "Кандалакшское благочиние".

На памятник совместными усилиями удалось собрать 3,5 миллиона рублей, оставшийся миллион заплатит скульптор.

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