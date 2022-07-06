В Мурманске мужчину ждет суд за привлечение подростков к обороту наркотиков

В Мурманске перед судом предстанет 28-летний мужчина, привлекший подростков к обороту наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске перед судом предстанет 28-летний мужчина, привлекший подростков к обороту наркотиков. Также его обвиняют в покушении на незаконное приобретение запрещенных веществ в крупном размере.

– В марте 2022 года северянин уговорил двух 17-летних знакомых помочь ему купить наркотическое средство для личного употребления. Воспользовавшись мобильным телефоном одного из несовершеннолетних, используя специальное программное обеспечение, тот сделал заказ наркотиков, оплатив его с помощью мобильного банка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Мужчина уговорил юношей поискать тайник-закладку в Октябрьском районе города, а найденные наркотики передать ему. Однако за этой работой подростков застали правоохранители.

Обвиняемый частично признал вину в преступлении, отрицая факт вовлечения несовершеннолетних. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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