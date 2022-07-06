Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 9:32

По уголовному делу о нарушении общественного порядка в Ковдоре задержали трех мужчин

Решается вопрос о предъявлении им обвинения
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ковдоре в ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, которое возбудили после массовой драки, задержали трех человек. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович, задержанные - молодые люди 1991, 2001 и 2003 года рождения.

- Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, - сообщили в следкоме.

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Как сообщил свой источник "КП"- Мурманск", все трое задержанных - азербайджанцы. Напомним: ранее омбудсмен Михаил Шилов отмечал, что межнационального конфликта в городе нет.

Напомним: в Ковдоре произошла массовая ночная драка, в которой пострадали четыре человека, двое из них в больнице. Губернатор Андрей Чибис заверил, что все зачинщики потасовки установлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru