По уголовному делу о нарушении общественного порядка в Ковдоре задержали трех мужчин

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ковдоре в ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, которое возбудили после массовой драки, задержали трех человек. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович, задержанные - молодые люди 1991, 2001 и 2003 года рождения.

- Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, - сообщили в следкоме.

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.

Как сообщил свой источник "КП"- Мурманск", все трое задержанных - азербайджанцы. Напомним: ранее омбудсмен Михаил Шилов отмечал, что межнационального конфликта в городе нет.

Напомним: в Ковдоре произошла массовая ночная драка, в которой пострадали четыре человека, двое из них в больнице. Губернатор Андрей Чибис заверил, что все зачинщики потасовки установлены.

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