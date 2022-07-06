В Мурманске у 10-летней девочки украли телефон на детской площадке

О пропаже она сообщила матери, а та обратилась с заявлением в полицию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске женщина украла телефон 10-летней ребенка. Девочка гуляла на детской площадке на улице Чумбарова-Лучинского и оставила гаджет без присмотра, а когда спохватилась, смартфона на месте уже не было.

О пропаже она сообщила матери, а та обратилась с заявлением в полицию.

– Оперативники опросили возможных очевидцев кражи. Подозреваемую в хищении чужого имущества задержали. Ей оказала безработная 34-летняя мурманчанка. У нее забрали пропавший телефон за 7 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

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