В Мурманске ночью сгорели два легковых автомобиля

Пострадавших при пожаре нет. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ночью 6 июля в Мурманске полыхали два легковых автомобиля. На месте работали пожарные.

- Информация о возгорании авто поступила по Системе-112» в 03.29. Пожар случился на улице Полярный Круг, 12, в гаражном кооперативе № 372. Машины сгорели по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Спустя чуть меньше часа легковушки потушили. Пострадавших нет. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 2 единицы техники). Причина пожара устанавливается.

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